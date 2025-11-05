Доверенным лицам упростят доступ к данным геолокации пожилых россиян

Пожилые граждане России получат возможность назначать доверенных лиц для оперативного доступа к данным об их местонахождении. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на открытии форума поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По его словам, функция будет реализована через портал «Госуслуги».

Новый механизм позволит доверенным лицам быстро получать у операторов связи геоданные о перемещениях пожилого человека, не дожидаясь судебного решения. Таким образом, родственники или близкие смогут оперативно прийти на помощь, если человек потеряется.

Ранее Минцифры предложило похожие меры для защиты детей до 14 лет: специальные SIM-карты, которые оформляются с согласия родителей, дадут возможность отслеживать их местонахождение без обращения в суд.