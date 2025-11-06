Дамба на страже

Сотрудники Научно-исследовательского центра экологической безопасности Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (НИЦЭБ — СПб ФИЦ РАН) выяснили, что комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений успешно справляется с возрастающим загрязнением Невской губы опасными бактериями и вирусами и постоянной повышенной мутностью воды. Однако из-за периодического обнаружения в воде контаминантов бактериального и вирусного происхождения экологическая ситуация в акватории КЗС требует регулярного мониторинга.

КЗС Санкт-Петербурга (был построен в период с 1979 по 2011 год) представляет собой комплекс дамб и гидротехнических сооружений (водопропускных и судопропускных), протянувшийся поперек Финского залива от Бронки до Горской через остров Котлин, протяженностью более 25,4 км. Данная инфраструктура предназначена для защиты акватории Невской губы и дельты Невы от наводнений высотой до 4,55 м. При этом КЗС позволяет пропускать суда в гавань Санкт-Петербурга, а также представляет собой шестиполосную автомагистраль.

В то же время КЗС оказывает значительное влияние на состояние акватории, расположенной в створе КЗС, непосредственно у комплекса дамб. В частности, от качества воды и уровня ее загрязненности зависит благополучие миллионов жителей Санкт-Петербурга и близлежащих населенных пунктов. В рамках экологического мониторинга акватории комплекса защитных сооружений учеными НИЦЭБ — СПб ФИЦ РАН проводится круглогодичный анализ образцов воды с целью оценки контаминации бактериями и вирусами. Такая многолетняя работа проводится специалистами ежегодно.

В ходе исследования в течение года отбираются пробы воды для изучения уровня бактерий и вирусов в разных местах акватории КЗС. В результате санитарно-бактериологического и санитарно-вирусологического мониторинга ученые получили убедительные доказательства отсутствия влияния КЗС как источника загрязнения акваторий Невской губы и восточной части Финского залива.

Уровень бактериального и вирусного загрязнения воды в Невской губе и восточной части Финского залива во многом зависит от многочисленных источников загрязнения, включая канализованные и неканализованные стоки, выполнение работ по намыву территорий, дноуглубительных и строительных работ в исследуемых акваториях (порт Бронка). Ученые ежемесячно отбирали пробы воды с 29 станций, расположенных на различных участках акватории. Всего было собрано несколько сотен образцов.

Лабораторные исследования в первую очередь были направлены на выявление микроорганизмов, представляющих опасность для населения: колиформные бактерии (включая термотолерантные кишечные бактерии), колифаги, возбудители бактериальных кишечных инфекций (сальмонеллы), возбудители вирусных кишечных инфекций (вирус гепатита А) и ротавирусы.

Команда ученых отмечает отсутствие большой бактериальной и вирусной нагрузки на станциях отбора проб воды в акватории КЗС. Однако необходимо отметить, что в целом по Невской губе загрязнение патогенной микрофлорой, вероятнее всего, происходит из-за повышенной мутности воды в Невской губе. Кроме того, и станции аэрации сточных вод вносят свой вклад в загрязнение акваторий.

Полученные результаты еще раз свидетельствуют о необходимости дальнейшего тщательного ведения экологического мониторинга водной среды в акваториях Невской губы, восточной части Финского залива и реализации комплексных мер по снижению техногенной и антропогенной нагрузки на изучаемые акватории.

СПб ФИЦ РАН специализируется на междисциплинарных исследованиях, разрабатывает воздушных и подводных роботов, интеллектуальные системы пробоотбора, геоинформационные системы, проводит другие мониторинговые исследования.

Владимир Малышев, ведущий научный сотрудник НИЦЭБ — СПб ФИЦ РАН, доктор медицинских наук, ответил на вопросы «Ъ-Науки».

— По какому принципу работает дамба, чтобы совмещать столь разные функции — защиту от наводнений, пропуск судов и движение транспорта? Не мешает ли одна функция другой с экологической точки зрения?

— Дамба КЗС в Санкт-Петербурге — это сложное гидротехническое сооружение, предназначенное одновременно для защиты города от наводнений, обеспечения судоходства и организации транспортного движения. В то же время экологические аспекты требуют внимательного подхода: проектировщики дамбы постарались минимизировать влияние дамбы на водную экосистему — например, устанавливают рыбоходы, специальные проходы для миграции рыбы, регулируют уровни воды, чтобы сохранять баланс природных условий. Для этого же и проводятся регулярные экологические исследования акватории.

— Если дамба в целом эффективна, почему мы периодически фиксируем всплески бактериального и вирусного загрязнения? В чем основная причина этих всплесков — в работе очистных сооружений, портовой деятельности или в чем-то другом?

— В целом сегодня загрязнение патогенной микрофлорой, вероятнее всего, происходит из-за повышенной мутности воды в акватории Невской губы. Полученные результаты говорят о необходимости дальнейшего тщательного ведения экологического мониторинга водной среды в акваториях Невской губы, восточной части Финского залива и реализации комплексных мер по снижению техногенной и антропогенной нагрузки на изучаемые акватории.

— Расскажите подробнее о процессе мониторинга. Как отбираются пробы воды в разных точках Финского залива круглый год и что происходит с образцами в лаборатории? Как полученные данные превращаются в практические рекомендации?

— В течение года отбираются пробы воды для изучения уровня бактерий и вирусов в разных местах акватории КЗС. Затем собранные материалы поступают в лабораторию, где в первую очередь исследуется наличие микроорганизмов, представляющих опасность для населения: колиформные бактерии, колифаги, сальмонеллы, вирус гепатита А и ротавирусы.

Рекомендации составляются исходя из нарушения установленных нормативов. Сегодня мы отмечаем отсутствие большой бактериальной и вирусной нагрузки на станциях отбора проб воды в акватории КЗС.

