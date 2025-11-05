СКР назвал причину массовых случаев ожогов глаз в кинотеатре в Абакане

Посетители кинотеатра в Абакане получили ожоги глаз из-за работы бактерицидных ламп во время сеанса, сообщила пресс-служба управления СКР по Хакасии и Красноярскому краю. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В ведомстве уточнили ТАСС, что не менее 33 человек обратились в больницу с жалобами. Среди пострадавших — 19 детей. В региональном Минздраве агентству сообщили о 32 пострадавших, из которых 20 — дети. Инцидент произошел днем 3 ноября в малом зале кинотеатра.

По данным Абакан 24, речь идет о кинотеатре «Наутилус». Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В ближайшее время следователи опросят потерпевших.