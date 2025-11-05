В Абакане больше 30 человек получили ожог глаз во время киносеанса

В Абакане посетители кинотеатра «Наутилус» получили ожог глаз во время просмотра фильма. Региональное управление СКР изначально сообщило, что пострадали 15 человек, в том числе 8 детей, но позднее ведомство удалило данные о количестве пострадавших. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В сообщении СКР говорится, что 15 зрителей обратились за медпомощью. Скольких из них госпитализировали — неизвестно.

«Абакан 24» сообщил, что пострадали 32 человека, в том числе 20 детей. Те же данные привел Telegram-канал «Осторожно новости» со ссылкой на «Наутилус». По информации канала, ЧП произошло на сеансе фильма «Папины дочки» 3 ноября. Baza утверждает, что «один из сотрудников забыл выключить кварцевые лампы для дезинфекции». «РЕН ТВ» со ссылкой на региональный минздрав подтверждает информацию о количестве пострадавших. Они госпитализированы в республиканскую офтальмологическую больницу в Абакане.

Полина Мотызлевская