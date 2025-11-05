«Европлан» может выплатить дивиденды в размере 58 руб. за акцию

Совет директоров лизинговой компании «Европлан» рекомендовал выплатить дивиденды за три квартала года в размере 6,69 млрд руб. — 58 руб. на одну акцию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение о размере и порядке выплат будет принято на общем собрании акционеров 4 декабря. Реестр акционеров будет закрыт 15 декабря, указывает «Интерфакс».

За январь — сентябрь 2024 года «Европлан» выплатил дивиденды на 6 млрд руб. — по 50 руб. за одну акцию. Финальные по итогам года составили 29 руб. на акцию.