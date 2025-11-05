В Петербурге простятся с журналисткой Зинаидой Арсеньевой 7 ноября

В в 12:00 в пятницу, 7 ноября, в Федоровском соборе состоится прощание с журналистской Зинаидой Арсеньевой. Петербургская журналистка скончалась 2 ноября на 64-м году жизни, сообщает «Лениздат».

Последние дни жизни журналистка провела в хосписе. «Уснула под теми уколами, которые облегчают нам уход»,— цитирует издание публикацию подруги Зинаиды Арсеньевой.

Зинаида окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Журналистскую карьеру она начала в журнале «Стиль», впоследствии работала в издании «Час пик», где была сначала корреспондентом отдела культуры, а потом заместителем главного редактора. Позже она возглавляла отдел культуры «Вечернего Петербурга», до осени 2025 года публиковалась в «Санкт-Петербургских Ведомостях».

Артемий Чулков