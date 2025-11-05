Под «крышей» ГИБДД

В Красноярске рассмотрели дело группировки полицейских, занимавшихся поборами с грузоперевозчиков. По материалам следствия, за взятки от 2 тыс. руб. до 75 тыс. руб. они обеспечивали беспрепятственный проезд машин, двигающихся с нарушением ПДД по дорогам края, общая сумма подношений составила 1,3 млн руб. Семерым бывшим полицейским назначили от семи до 8,5 лет колонии строгого режима. Предполагаемый создатель группировки — майор Владимир Шинкарев, и еще семь бывших гаишников, заключивших соглашение о сотрудничестве, — были осуждены ранее и получили значительно меньшие сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За взятки полицейские обеспечивали грузоперевозчикам беспрепятственный проезд по дорогам Красноярского края

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ За взятки полицейские обеспечивали грузоперевозчикам беспрепятственный проезд по дорогам Красноярского края

В Красноярске вынесли приговор группе полицейских, «крышевавших» грузоперевозки в регионе. Как рассказали в краевой прокуратуре, за взяточничество (ст. 290 УК РФ) семерым стражам порядка суд назначил от семи до восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. В доход государства конфискован эквивалент полученных ими взяток. Также осужденные лишены права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на срок от четырех до восьми лет.

Еще восемь предполагаемых участников этой группировки, заключивших сделку со следствием, были осуждены ранее и отделались весьма щадящими сроками.

В частности, предполагаемый организатор группы майор Владимир Шинкарев, которому вменяли в вину семь эпизодов взяток, получил всего три года и 11 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн руб.

В марте 2020 года управление ФСБ России по Красноярскому краю выявило группировку полицейских, занимавшихся, по данным спецслужб, поборами с грузоперевозчиков. Она, по материалам дела, насчитывала полтора десятка участников, главным образом инспекторов ГИБДД. Возглавлял группу оперативный дежурный МО МВД «Уярский» майор Владимир Шинкарев.

Следствие считает, что за взятки от грузоперевозчиков стражи порядка обеспечивали беспрепятственный проезд машин, двигающихся с нарушением ПДД по дорогам Красноярского края, и не привлекали водителей к административной ответственности. Размер подношений варьировался от 2 тыс. руб. до 75 тыс. руб., общая сумма взяток, которая фигурирует в деле, составила более 1 млн 300 тыс. руб.

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о коррупции. По информации ведомства, следователи добились ареста имущества обвиняемых на общую сумму свыше 10 млн руб.

У предполагаемого организатора группы майора Шинкарева были арестованы внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью более 4 млн руб. и 235 тыс. руб. наличными, которые он хранил дома.

Восемь обвиняемых, включая майора Шинкарева, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Они признали вину и рассказали о новых эпизодах, ранее не известных следствию. Объем уголовного дела составил 170 томов, обвинительное заключение уместилось на 3,5 тыс. листов.

Константин Воронов