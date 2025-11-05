Завершено следствие по делу о теракте и убийстве полицейского в Махачкале

СКР завершил расследование уголовного дела о нападении на сотрудников полиции в Махачкале в мае. Обвинение в создании террористической ячейки и совершении теракта предъявили местному жителю. Материалы дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила пресс-служба СКР.

Как установило следствие, фигурант и его сообщник были сторонниками запрещенной международной террористической организации. 5 мая они напали на инспектора ДПС, похитили его оружие и служебный автомобиль, а затем устроили перестрелку с полицейскими на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

В результате погиб один из полицейских, сообщал СКР. Один из нападавших был нейтрализован, второго задержали.

Минздрав Дагестана сообщал в мае, что при теракте погибли три человека, включая двух правоохранителей. Пострадали пять человек, в том числе два сотрудника МВД. Источник "Ъ", утверждал, что злоумышленники могли быть членами «спящей ячейки» террористов, а нападение курировали из-за рубежа.

Никита Черненко