BMW нарастила чистую прибыль в 3,6 раза в III квартале

Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW AG составила €1,7 млрд, или €2,74 млрд в расчете на акцию, за июль-сентябрь 2025 года. Это в 3,6 раза больше аналогичного периода прошлого года, указано в отчете компании.

При этом выручка BMW AG за III квартал снизилась до €32,31 млрд против €32,41 млрд в 2024-м. Квартальная EBIT автопроизводителя, напротив, выросла на 33,3% — до €2,26 млрд. Маржа для данного показателя увеличилась с 2,6% до 7,2%.

В октябре BMW ухудшила прогноз на 2025 год. В компании связывали тенденцию, в частности, со слабостью спроса в Китае. По итогам года BMW AG ожидает маржу EBIT в автомобильном сегменте на уровне 5-6% (предыдущий прогноз — 5-7%).

В III квартале продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce достигли 588,14 тыс. единиц (+8,7%). Реализация авто в Европе за отчетный период выросла на 9,3%, в США — почти на 25%.