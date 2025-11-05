Подразделения российской армии сорвали четыре контратаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Купянск Харьковской области. В операциях ВСУ участвовали подразделения 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад, а также 1-й бригады нацгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В районе Купянска ВСУ потеряли 26 единиц военной техники и вооружений, в частности, бронетранспортер М113 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Как уточняли ранее в российском Минобороны, положение военнослужащих Украины, окруженных у Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается. Единственным спасением для них в ведомстве называли «добровольную сдачу в плен».