Минобороны: положение ВСУ в Купянске и Красноармейске стремительно ухудшается

Министерство обороны РФ заявило, что подразделениям ВСУ в районе Купянска и Красноармейска следует сдаться российским войскам. Утверждения властей Украины о каких-либо успехах украинской армии на этих направлениях в российском ведомстве назвали ложью.

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Красноармейска... стремительно ухудшается», — заявили в Минобороны РФ. Там добавили, что у военнослужащих ВСУ нет шансов на спасение, «кроме добровольной сдачи в плен».

Накануне в российском ведомстве заявляли, что ВС РФ «сжимают кольцо» в Купянске и пресекают попытки прорвать окружение.