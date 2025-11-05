Бизнес расселят по правильным отелям

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, что может подразумевать саморегулируемый стандарт для «бизнес-отелей».

В российском деловом туризме намечаются перемены. Участники рынка считают, что растущие показатели этого сегмента требуют пересмотра правил игры. По данным Союза агентств делового туризма, объем деловых поездок в России еще в прошлом году превысил 1 трлн руб., а в 2025-м за восемь месяцев показал рост на 10%. В Москве — центре делового туризма — насчитывается уже 5 млн путешественников, которые приезжают с бизнес-целями. К 2030-му ждут 8 млн. Эта ниша в туриндустрии отличается от прочих: средний чек туриста, приезжающего по делам, в полтора-два раза выше обычного, к тому же перспективность этому направлению добавляют внесезонность и возвратный спрос. Есть и нюансы. Где-то у представителей делегаций есть выбор в зависимости от желаемого уровня комфорта и бюджета компании. Где-то гости в костюмах вынуждены заселяться в подозрительные надстройки над саунами.

Теперь российский деловой туризм намерен выйти на саморегулируемый стандарт. Совместно игроки рынка сформулируют и закрепят понятные критерии, которые позволят отелям ожидать деловых гостей. По словам руководителей компании «Аэроклуб» (инициатора проекта национальной премии в сфере делового туризма), в России должна появиться отдельная категория «бизнес-отель». Что же нужно его клиенту? Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, во время обсуждения проекта емко сформулировал нужды туриста так: дверь (которая закрывается и не пропускает лишние звуки), матрас (на котором можно выспаться и подготовиться к новому дню) и завтрак (чтобы не метаться в поисках кофе и булочки на новом месте). Это, конечно, необходимый минимум. Роскошный максимум может быть любым, но к необходимым критериям важно добавить оперативность отельеров. Лишь 20% гостиниц в России сейчас готовы развивать технологию моментального подтверждения, в большинстве случаев на это требуется до суток.

Свои коррективы вносит и новое поколение деловых туристов: 20-30-летние путешественники зачастую не хотят лишний раз коммуницировать с персоналом, они привыкли решать задачи бесконтактно. И тут мемы про зумеров отчасти отражают действительность. Впрочем, отельеры верят, что не только гости воспитывают бизнес, но и сам бизнес ориентирует и направляет публику. Так же будет и с сервисом в бизнес-отелях. Каждая из сторон привнесет что-то свое, чтобы отвечать ожиданиям друг друга.

Яна Лубнина