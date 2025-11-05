Отдых без дыма

Российских туристов не напугало ограничение курения на Мальдивах. Ранее в республике запретили табак для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Им будет нельзя ни хранить сигареты, ни покупать их, ни провозить в страну. Как на архипелаге будут бороться с курильщиками, в том числе и иностранными? “Ъ FM” поговорил об этом с местными жителями и туроператорами. Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Мальдивы первым государством, которое ввело подобный запрет. Для граждан республики будет пожизненным, а для туристов актуальным на все время отдыха. Власти республики добавили, что новые меры воспитают целые поколения, свободные от табака. При этом на туристической отрасли, по их словам, это никак не отразится. Запрет на курение вступил в силу 1 ноября.

Теперь продавцы сигарет будут проверять возраст покупателей, а на границе могут измениться таможенные проверки. Внутри самой страны за туристами могут начать приглядывать и администрации отелей, допустила глава компании Mayel Travel Майя Котляр: «Как пояснили наши партнеры, мальдивская таможенная служба будет контролировать ввоз табачных изделий и любых устройств для курения. На островах, скорее всего, отели частично возьмут на себя роль местного самоуправления и будут, возможно, передавать какую-то информацию местной полиции.

Скорее всего, это будет контролироваться именно на границе, нежели где-то в зонах отдыха. Мы все знаем, что туристы приезжают отдыхать не в столицу — Мале, а разъезжаются уже по островам. Думаю, что там досмотр на границах не будет таким тщательным».

В 2024-м власти республики повысили ввозные пошлины на сигареты, а туристам запретили электронные сигареты и вейпы. Так, за их курение иностранцев могут оштрафовать примерно на 25 тыс. руб. Впрочем, на популярных островах за этим почти не следят, говорит основатель туристической компании на Мальдивах Евгений Кривошеев: «Нужно подождать, посмотреть, как будет работать закон. Есть локальные острова, где можно отдыхать бюджетно. Здесь живут местные и власти будут строже относиться к запрету на курение.

А курорты — это больше про дорогой отдых. Видел, как там гости спокойно курили вейпы. На локальных островах люди опасаются нарушать, потому что штрафы достаточно большие. Особенно если местный житель захочет рассказать об этом правоохранителям».

Привозить электронные сигареты и вейпы в страну тоже нельзя. Но обходить этот запрет приезжие уже научились, говорит турист с Мальдив Александр: «Туристы, которые в курсе о введении запрета на вейпы, провозят в карманах одежды, так как в аэропорту нет металлической рамки. Большинство местных, кто курил вейпы, либо перешли на сигареты, либо заказывают из у туристов».

Как именно будут наказывать за провоз сигарет, власти Мальдив не уточняют. Однако, по опыту прошлых лет, санкции могут быть мягкими, говорит глава отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «Некоторые наши постоянный заказчики расстроились. Мальдивы — это мусульманская страна, и первый запрет, с которым мы давно уже столкнулись, — на ввоз алкоголя. Если вы купили в Duty Free бутылку, с уверенностью в 99% у вас ее отберут, но не грубо, а скажут, что вы можете ее получить обратно, когда будете вылетать.

Нам кажется, что, видимо, с сигаретами будет ровно такая же ситуация, и, наверное, она также спокойно будет разрешаться. Просто одни туристы перестанут возить с собой сигареты, а другие будут придумывать, как их провезти».

Впрочем, выдыхать российским туристам пока рано. Запретить курить целому поколению предложили и на родине. Аналогичный мальдивскому проект поддержали в комитете Госдумы по охране здоровья, там считают, что к таким мерам нужно прийти в ближайшее время.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак