Торговый центр «Мега» в Уфе передают в управление «Велес Менеджменту»

Газпромбанк передал управляющую компанию «Мега» с 14 одноименными торговыми центрами в 12 регионах России, включая Башкирию, в управление «Велес Менеджменту».

Кроме торгового центра в Уфе, в список переданных активов вошли комплексы в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Адыгее, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону и Самаре.

До осени 2023 года российская сеть ТЦ «Мега» принадлежала шведскому холдингу Ingka Centres (владелец IKEA), пока ее не выкупил Газпромбанк.

Оперативным и стратегическим управлением портфелем «Меги» будут заниматься команды УК «Мега» и ООО «Сибфинанс».

Управляющая компания «Велесе Менеджмент» зарегистрирована в 2004 году в Москве.

