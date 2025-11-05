Следовавших в Новый Уренгой два самолета перенаправили в другие аэропорты

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) аэродром Новый Уренгой не смог принять два авиарейса, следовавших из Новосибирска и Тюмени. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, воздушные суда перенаправили в другие аэропорты. Причиной стали неблагоприятные метеорологические условия.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Рейс YC-9735 авиакомпании «Ямал» из Тюмени был направлен в Салехард, а рейс S7-5335 компании «Сибирь» из Новосибирска — в Нижневартовск.

В связи с этим из аэропорта Нового Уренгоя задерживаются два рейса: YC-9736 в Тюмень и S7-5336 в Новосибирск. Время их вылета пока неизвестно.

Ранее в Кольцово задержали на 17 часов отправление рейса компании Red Wings из Екатеринбурга в Матталу на Шри-Ланке.

Полина Бабинцева