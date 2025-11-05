Вылет самолета из Екатеринбурга на Шри-Ланку задержали до 6 ноября

В Кольцово на 17 часов задержали отправление рейса компании Red Wings из Екатеринбурга в Матталу на Шри-Ланке, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Задержка произошла из-за позднего прибытия самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По расписанию рейс WZ-3093 должен был отправиться 5 ноября в 7:15, но вылет перенесли на 6 ноября в 00:15. Отправления ожидают 411 пассажиров.

Напомним, в октябре в Кольцово из-за позднего прибытия воздушного судна на 10 часов задержали отправление рейса авиакомпании Red Wings на Пхукет в Таиланде.

Ирина Пичурина