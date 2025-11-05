Max открыл возможность для звонков из семи стран СНГ

Мессенджер Max открыл возможность созваниваться и писать сообщения для жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Изначально эта функция была доступна только для жителей России и Белоруссии.

Как сообщается в пресс-релизе Max, для общения с пользователями из стран СНГ нужно, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. Если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.

Добавление номера в список контактов — мера безопасности. «Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей», — пояснила пресс-служба.

Для регистрации в Max нужно скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации необходимо ввести код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов.