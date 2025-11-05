Шри-Ланка проводит с Россией первые совместные военные учения «Тропа росомахи»

Россия и Шри-Ланка начали первые совместные военные учения «Тропа росомахи — 2025». Они проходят в центре подготовки сухопутных войск на Шри-Ланке, сообщило Минобороны России.

Россию на учениях представляют военнослужащие Восточного военного округа. Руководителем от российской стороны выступает генерал-майор Андрей Козлов, от ланкийской — генерал-майор Приянта Ниваратне.

Цель учений — организация взаимодействия при уничтожении незаконных вооруженных формирований в джунглях и в городе, сообщала пресс-служба Восточного военного округа.