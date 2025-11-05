Ozon и Wildberries пересмотрели правила для продавцов по рекомендации ФАС

Маркетплейсы Ozon (MOEX: OZON) и Wildberries скорректировали правила для продавцов, введенные в августе-сентябре 2025 года, после рекомендаций экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

С 1 ноября Wildberries отменил индекс остатка товара, который вынуждал предпринимателей с низким показателем оплачивать хранение товаров по завышенной цене, соглашаться на скидки без согласования или вывозить товары со складов площадки. Кроме того, устранены спорные изменения в работе механизма «Конструктор тарифов», через который формировался порядок оказания дополнительных услуг. Маркетплейс также обновил оферту, закрепив юридический статус этих опций и позволив продавцам покупать услуги по отдельности, без обязательного выбора в «Конструкторе тарифов». С 18 ноября появится возможность оформлять услуги досрочного вывода денег. В первом квартале 2026 года Wildberries планирует добавить услугу «Перераспределение остатков между товарами».

Ozon пересмотрел правила обработки возвратов товаров по модели FBS. Ранее отмененные или возвращенные покупателями без претензий к качеству товары автоматически направлялись на склады маркетплейса для повторной продажи, что лишало продавцов возможности свободно распоряжаться товаром и усложняло вывоз ассортимента со складов. Теперь Ozon восстановил прежнюю схему возвратов и внедрил функцию автовывоза возврата. Также компания устранила необоснованные блокировки личных кабинетов пользователей.

В ФАС отметили, что исполнение рекомендаций позволит маркетплейсам учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства и предотвращать возможные нарушения антимонопольного законодательства. Поводом к рассмотрению вопросов на экспертном совете ФАС послужили многочисленные жалобы предпринимателей на новые правила работы Ozon и Wildberries.