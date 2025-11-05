Шойгу заявил о сокращении потока афганских наркотиков в Россию

Поток наркотиков из Афганистана в государства-члены СНГ сократился, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он убежден в том, что для дальнейшего прогресса необходимо укреплять таджикско-афганскую границу.

«Это явное улучшение ситуации вокруг Афганистана, явное сокращение потока наркотиков»,— отметил господин Шойгу (цитата по ТАСС). По его словам, границу между Афганистаном и Таджикистаном планируют укреплять согласно решениям по линии ОДКБ.

Во время визита в Душанбе в начале октября президент России Владимир Путин отметил старания Кабула по нормализации ситуации в стране. Тем не менее, «проблем еще достаточно много», добавил он. 7 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что властям Афганистана удается эффективно бороться с терроризмом, несмотря на экономические трудности и внешнее давление.

В марте Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) сообщило, что с 2022 года цены на опиум в Афганистане выросли в десять раз (с $75 за кг до $750). Удорожание опиума компенсировало продавцам сокращение посевов мака и потерю объемов производства. По подсчетам ООН, к концу 2022 года запасы наркотика в Афганистане составляли 13,2 тыс. тонн, чего «достаточно для потенциального удовлетворения общего спроса на афганские опиаты в мире до 2027 года».