Сергей Кущенко: российские клубы не были бы мальчиками для битья в Евролиге

Российские баскетбольные клубы были бы конкурентоспособными в главном континентальном соревновании, Евролиге. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Ъ» после матча Winline Basket Cup белградской «Меги» и краснодарского «Локомотива-Кубани» (103:100) высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Во вторник «Локомотив-Кубань» стал вторым российским топ-клубом, проигравшим «Меге» — середняку Адриатической лиги, известному прежде всего как проект по развитию молодых игроков. 22 октября команда из столицы Сербии в Москве обыграла ЦСКА (81:72).

— Что-то говорят эти поражения о текущем уровне Единой лиги ВТБ?

— Если бы сегодня окно возможностей открылось и наши клубы вошли в Евролигу, они не были бы мальчиками для битья, — отметил Сергей Кущенко. — Конечно, какое-то время им для адаптации понадобилось бы. Но вот как раз «Мега» и «Игокея» показывают европейский уровень сегодня. Этого нам не хватало два с половиной года. Мы играли Суперкубок в Москве, в этом году организовали в Белграде (в Суперкубке Единой лиги ВТБ принимали участие европейские клубы.— ''Ъ''). Но все-таки это предсезонный турнир. А здесь — это внутри сезона, когда команды набрали форму, темпоритм.

На старте сезона Адриатической лиги «Мега» одержала две победы и потерпела два поражения. Она занимает пятое место в группе из девяти команд. Боснийская «Игокея» в своей группе турнира идет третьей, в ее активе три победы и поражение. Команда еще не успела стартовать в Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» идет шестым в Единой лиге ВТБ с балансом 5-3, ЦСКА в чемпионате лидирует (7-1).

Winline Basket Cup — внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ. В нем принимают участие шесть российских клубов и два иностранных. Соревнование состоит из группового этапа и «Финала четырех». Оно завершится в апреле.

