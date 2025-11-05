Мособлдума не поддержала идею выдавать малоимущим продовольственные сертификаты

Депутаты Московской областной думы не поддержали законопроект, который предусматривает выдачу продовольственных сертификатов малоимущим гражданам для покупки продуктов и других необходимых товаров. В региональном парламенте опровергли заявления СМИ о предложении ввести такую программу в Московской области.

«В ряде СМИ вышла недостоверная информация о том, что в Московской области предлагается ввести продовольственные сертификаты, — сказали ТАСС в Мособлдуме. — Речь идет о проекте федерального, а не регионального закона, который был рассмотрен и не поддержан Московской областной думой в ходе заседания».

Инициативу внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым. Проект направили на согласование в регионы. Мособлдума рассмотрела его на заседании 30 октября. Депутаты отклонили инициативу, поскольку она не учитывает «действующие меры поддержки различных категорий граждан», пояснили в думе. Парламентарии отметили, что малоимущим уже помогают «в натуральной продуктовой форме» по закону о государственной соцпомощи. Также в Мособлдуме напомнили, что в законодательстве нет нормы, которая обязывала бы магазины принимать продовольственный сертификат вместо денег.

Авторы законопроекта полагают, что номинальная стоимость продовольственного сертификата могла бы составлять 30% от прожиточного минимума. В пояснительной записке говорится, что средства на реализацию проекта должны быть выделены из федерального бюджета.