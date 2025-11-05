Трагедия дель арте

В Российском молодежном театре вышел спектакль Алексея Бородина «Игра интересов». За причудливым соединением испанского фарса и английской окопной драмы наблюдала Марина Шимадина.

Худрук РАМТа Алексей Бородин предпочитает брать для постановки литературу, не истрепанную сотнями интерпретаций,— в диапазоне от романа Алексея Варламова «Душа моя Павел» до пьесы подзабытого ныне современника Чехова Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных». Но на этот раз он не просто открывает для нашей сцены новых авторов, но соединяет в спектакле два абсолютно разных произведения: комедию испанского драматурга и нобелевского лауреата Хасинто Бенавенте «Игра интересов» и военную драму англичанина Роберта Шерриффа «Конец пути».

Первая — легкий, беззаботный фарс, продолжающий традиции комедии дель арте. Персонажи здесь носят имена итальянского и французского народного театра — Арлекин, Панталон, Коломбина, Полишинель,— а фабула строится на похождениях двух пройдох, которые притворяются знатными господами с целью выгодно жениться и устроить свое положение.

Вторая — окопная драма времен Первой мировой, где показана изнанка войны, ее изматывающая, совсем не героическая повседневность. Но написаны они с разницей всего в 20 лет: «Игра интересов» — в 1907 году, а «Конец пути» — в 1928-м, хотя его действие происходит в марте 1918-го, перед началом немецкой наступательной операции «Михаэль».

Алексей Бородин соединяет два полярных текста на сцене по принципу контрапункта, сокращая временную дистанцию между ними.

«Обломок старинного фарса», как характеризует «Игру интересов» сам автор, художник Максим Обрезков помещает не в условное игровое пространство, а в элегантный салон эпохи модерна, который украшает огромная картина Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» — метафорическое изображение гибели Рима. Когда полотно поднимается, как занавес, за ним обнаруживается пустое и гулкое, окутанное клубами дыма пространство, где происходит действие пьесы «Конец пути».

Большую часть времени две сюжетных линии не пересекаются — они разворачиваются параллельно, чередуясь между собой. На авансцене мужчины и женщины в блестящих костюмах решают свои мелкие проблемы и плетут интрижки, а на заднем плане грязные и измученные солдаты и офицеры мучительно ожидают немецкой атаки.

Даже по актерским задачам и инструментам это два разных спектакля. В «Игре интересов» создатели стараются сохранить жанровое определение «кукольная комедия»: персонажи тут уподоблены маскам или марионеткам с утрированной пластикой и выпуклой характерностью. Главный герой Леандр (Андрей Лаптев) подвижен во всех суставах и прыгуч, как черт из табакерки. Это и гуттаперчевый Хлестаков с «легкостью в мыслях необыкновенной», и карикатурный Лжедмитрий, готовый отречься от обмана ради любви. Его приятель и слуга Криспин (Иван Юров) — классический плут, он твердо стоит на ногах и уверенно управляет аферой, продолжая традиции Труффальдино и Фигаро.

Светские доньи (их в состав играют Татьяна Матюхова и Дарья Семенова, Мария Рыщенкова и Нелли Уварова) утрированно томны и роскошны. А Александра Розовская в роли служанки Коломбины блещет своим ярким мюзик-холльным темпераментом. Даже судья (Денис Баландин или Алексей Мясников) здесь превращается в импозантного шоумена с лампочками на лацканах пиджака. В общем, шик, блеск, красота.

В это время в «окопе» пытаются существовать более скупо и достоверно. Камертоном тут становится бывалый лейтенант Осборн Тараса Епифанцева, которого все по-свойски зовут «дядей». Командира отряда Стенхоупа, спивающегося от стресса, по очереди играют Максим Керин и Даниил Шперлинг. Последний пока чувствует себя не очень уверенно в этой роли и форсирует внешний рисунок, изображая подобие жестокого и полубезумного генерала Хлудова из булгаковского «Бега». Хотя его герой искренне терзается муками совести, отправляя своих солдат в рейд на верную смерть по приказу начальства.

Две этих истории по отдельности, пожалуй, не представляли бы большого интереса. Но они работают именно на контрасте, оттеняя друг друга.

Алексей Бородин поймал сегодняшнее ощущение раздвоенной реальности, когда наша повседневная жизнь с ее фестивалями, вечеринками, показным изобилием сталкивается со страшными фактами новостной ленты. В спектакле темный четырехугольный проем в стене воспринимается как гигантская «плазма» с репортажами с фронта, которых герои первой реальности предпочитают не замечать, занимаясь своими личными делами. Но в какой-то момент война вываливается из золоченой рамы прямо в роскошную гостиную, и оказывается, что она касается каждого. Бутафорские перегородки исчезают, и герои комедии положений вместо положенного хеппи-энда переживают настоящее крушение мира, как на картине Коула. Пустые подмостки с кучкой испуганных людей засыпают падающие с колосников булыжники — обломки былой цивилизации.

Название спектакля «Игра интересов» можно отнести к обоим сюжетам: как в плутовской комедии с переодеванием, так и в военной драме кто-то извлекает из событий собственную выгоду. Но в той же мере постановке подходит название второй части — «Конец пути», так как финалом любой сделки с совестью становится апокалипсис. И премьера Алексея Бородина демонстрирует это вполне ясно.