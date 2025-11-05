«Единые банковские технологии» запустили инвестплатформу исламского банкинга

Татарстанская финтех-компания ООО «Единые Банковские Технологии» (ЕБТ) объявила о получении лицензии Центрального банка и запуске первой в России инвестиционной платформы партнерского (исламского) финансирования «Единый Банкинг».

Как сообщается в пресс-релизе ЕБТ, проект «Единый Банкинг» предоставит малому и среднему бизнесу источник финансирования, который не требует залога. В рамках развития платформы ЕБТ планирует организовать выпуск исламских ценных бумаг cукук (эквивалент облигаций) на суму до 1 млрд руб.

По данным ЕБТ, платформа работает по модели Profit & Loss Sharing (разделение прибыли и убытков), использование которой исключает ссудный процент (риба) и спекулятивные сделки. Это означает, что инвесторы могут становиться партнерами бизнеса, разделяя риски и доходы.