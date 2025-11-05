Журналиста итальянского Agenzia Nova уволили после вопроса о репарациях Израиля

Итальянское новостное агентство Agenzia Nova уволило репортера Габриэля Нунциати после его вопроса на брифинге Еврокомиссии (ЕК). Журналист напомнил о требовании Евросоюза к России по выплате репараций Украине. Он поинтересовался, будет ли ЕС требовать того же от Израиля при восстановлении сектора Газа.

Представитель ЕК Паула Пинью отказалась отвечать на вопрос господина Нунциати. Брифинг прошел 13 октября, а в течение нескольких дней после этого журналисту стали поступать «напряженные звонки» от руководства, рассказал он в комментарии Politico.

По словам Габриэля Нунциати, контракт с ним расторгнут 27 октября. Руководство Agenzia Nova подтвердило Politico факт увольнения журналиста. Как пояснили в агентстве, вопросом о репарациях Израиля господин Нунциати продемонстрировал «непонимание фундаментальных принципов международного права».

