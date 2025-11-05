Дело о теракте против генерала Кириллова рассмотрят в закрытом режиме

2-й Западный окружной военный суд приступил 5 ноября к рассмотрению уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. ГСУ СКР они обвиняются в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батухан Точиев (слева) и Ахмад Курбанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Батухан Точиев (слева) и Ахмад Курбанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Офицеры были взорваны 17 декабря 2024 года в Москве. Исполнителем теракта следствие считает гражданина Узбекистана Курбонова. Он заложил взрывчатку в электросамокат, стоявший рядом с подъездом генерала. Роберт Сафарян, по версии следствия, получил из-за границы компоненты для СВУ и передал их Курбонову. В свою очередь Точиев и Падиев оплатили квартиру, где должен был скрыться террорист. Заказчиками преступления в ГСУ СКР считают агентов СБУ.

Сразу после начала заседания судья огласил сообщение МВД, согласно которому ведомство продолжает устанавливать лиц, причастных к схожим преступлениям, а также опасается неправильного освещения ситуации в «подконтрольных СБУ СМИ». В связи с этим гособвинитель ходатайствовала о закрытии заседания. Судья просьбу обвинения удовлетворил.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «С террористом расплатились криптой».

Ефим Брянцев