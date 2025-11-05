Российские всадники допущены к международным командным соревнованиям

Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных командных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

Решение было принято на генеральной ассамблее FEI, которая проходит в Гонконге. Российские и белорусские команды будут допущены к турнирам с 1 января 2026 года. Также FEI разрешила проводить в Белоруссии международные соревнования под своей эгидой.

В марте 2022 года FEI отстранила россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за начала спецоперации на Украине. В ноябре 2023 года федерация разрешила им выступать в нейтральном статусе в личных видах. По данным ФСКР, нейтральный статус получили 47 российских всадников.

Таисия Орлова