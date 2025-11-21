Профессионализм и элегантность
Женский взгляд на деловой стиль
Неотъемлемая часть многих профессий — строгий дресс-код. Мужская визуальная модель — это темный костюм, консервативность, даже скука. Но женщины сегодня формируют собственный профессиональный образ, внося в него элегантность и меняя стандарты делового дресс-кода. «Ъ-Стиль» побеседовал об этом с представительницами юридических компаний.
Шерстяные джемпер
и юбка, туфли, сапоги, сумка, Ell asay,
Bosco di Ciliegi
Фото: Ellasay, Bosco di Ciliegi
«Мы живем в визуальном мире, и сначала люди видят, а потом слышат,— отмечает Ольга Сорокина, управляющий партнер юридической фирмы O2 Consulting.— Я за стиль, который не отвлекает, а подчеркивает. Это как пунктуация в тексте: она может усилить смысл, а может его разрушить». По ее словам, даже смелые решения работают только в случае, если за ними стоит профессионализм: «Если собеседник видит в вас знания, опытность, глубину и силу, то даже красное платье с глубоким разрезом не сделает вас менее убедительной. Я против того, чтобы женщины адаптировались под чужие ожидания, мы не декорации, а действующие лица».
Елена Козина, управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи», рассказывает: «Когда ко мне приходит клиент, только что переживший корпоративный конфликт, он ищет не просто специалиста — он ищет "генерала", который возьмет на себя командование. Мой строгий, безупречно сидящий костюм в этот момент говорит ему: "Я контролирую ситуацию". Для судьи мой вид — это знак уважения к институту правосудия, а для молодых коллег — сигнал о статусе».
Шерстяной жакет,
шелковая юбка,
рубашка из хлопка,
Ell asay, Bosco di Ciliegi
Фото: Ellasay, Bosco di Ciliegi
Управляющий партнер юридической фирмы «Правый берег» Радмила Радзивил подчеркивает важность стилевой уместности: «Бытие определяет сознание. Если ты в суде — нужен строгий дресс-код. Соблюдение формальностей — это проявление уважения и залог уверенности. Побеждать нужно уже в коридоре суда, ты должен выглядеть безупречно. Суд требует нейтральных тонов, но при этом важно выделяться, твой стиль должен работать на тебя. Один судья как-то заметил: "У хорошо выглядящих судебных представителей обычно все в порядке и с процессуальной позицией"».
Представление о том, что женщина-юрист в ярком образе воспринимается менее серьезно, устарел, но все еще жив. Елена Козина признается, что в начале карьеры старалась спрятаться за привычный и ожидаемый образ: «Волосы — в строгий пучок, костюм только серый, черный, темно-синий. Я думала, что так меня примут за сурового профессионала. Сейчас я придерживаюсь иного подхода, предпочитаю яркие цвета, понимая, что яркость не указывает на легкомыслие, она помогает контролировать ситуацию. Ты не растворяешься в толпе, а притягиваешь внимание. При этом действует жесткое правило: один яркий акцент и безупречный крой».
Кожаная куртка-бомбер, Armarium, Mercury
Фото: Armarium, Mercury
Елена Козина вспоминает случай из практики: «15 лет назад на переговорах по одной сделке M&A противоположную сторону представляли сплошь солидные мужчины в строгих костюмах. И первые полчаса общения они уделяли внимание только моему партнеру-мужчине, видимо решив, что я его ассистент. Он выслушивал их, затем переводил взгляд на меня и говорил: «Это вопрос к Елене, она принимает решение». Смущению этих мужчин не было предела; с тех пор я всегда вхожу в переговорную первой».
Аналогичным опытом делится Ольга Сорокина, чей внешний вид в начале ее карьеры вызывал у клиентов скептицизм: «Молодая женщина модельной внешности, с длинными волосами и ростом под 180 см — это разрывало стереотипы о юристе и вызывало большие сомнения в отношении уровня экспертизы. В моей практике были случаи, когда в момент представления клиенты сразу просили заменить меня на кого-то "более профессионального". И интересно было наблюдать, как меняли их восприятие первая же точная реплика и быстрая реакция».
В имидже и компетенциях важно найти разумный баланс, уверена Радмила Радзивил: «Яркий образ помогает запомниться, но дальше все зависит от знаний и умения их подать. Главное — соответствовать месту и статусу».
Шерстяные жакет, юбка и джемпер, Armarium, Mercury
Фото: Armarium, Mercury
Следование деловому дресс-коду не отменяет заботы о комфорте как ключевом принципе профессионального гардероба. «Я хочу думать о сути дела, а не о том, как на мне сидит пиджак»,— говорит Ольга Сорокина. Кроме того, с течением времени меняется отношение и к самому стилю. «Мы прошли путь от маскирующего "мужского пиджака" к признанию женской силы в ее собственном выражении. Все больше женщин в нашей профессии выбирают неформальный стиль, который говорит о свободе, индивидуальности, целостности. И, что особенно радует, это перестает пугать клиентов»,— замечает Ольга.
Елена Козина выработала свою гардеробную капсулу: «Для суда я выбираю классический темно-синий костюм-тройку. Для ключевых переговоров — костюм-двойку с юбкой миди насыщенного винного или изумрудного цвета и обязательный "коронный" аксессуар, который не отвлекает, но добавляет штрих, говорящий о вкусе и статусе. Моя одежда — это мои доспехи».
География и традиции заметно влияют на восприятие женского делового гардероба. По мнению экспертов, универсальных правил нет, важно лишь учитывать контекст и местные нормы. В России и сегодня силен стереотип «чем строже, тем профессиональнее». К примеру, в госструктурах до сих пор ценят «парадную сдержанность»: темный костюм, минимум аксессуаров, нейтральный макияж. В Европе дресс-код куда более гибкий, с большим налетом индивидуальности. «В Лондоне или Париже юрист может прийти на встречу в кедах или кашемировом свитере, и это не воспримут как неуважение. В Швейцарии стиль деловой среды почти невидим: как правило, он лаконичный и дорогой. Женская элегантность, не отягощенная демонстративностью, считается здесь хорошим тоном: приняты минимум аксессуаров, минимум макияжа и, как правило, отсутствие каблуков»,— рассказывает Ольга Сорокина.
Шерстяной жакет
и рубашка из хлопка
Seafarer, шерстяная
юбка Forte dei Marmi
Couture, кожаные
перчатки Merola Gloves,
кожаные сумка и туфли
Vic Matie, No One
Фото: NO ONE
Страны Ближнего Востока диктуют особый подход. Дарья Невская, основавшая юридическую фирму Nevskaya Consulting и работающая в ОАЭ, объясняет, что здесь ценятся безупречная ухоженность и «правильный градус» демонстрации женского стиля. «Волосы должны быть идеально уложены, кожа — сиять, а маникюр быть всегда свежим. Одежда и аксессуары могут показывать достаток, но без излишней демонстративности. А вот высокие каблуки почти всегда неуместны, их заменяют лоферы и балетки».
Иногда стиль продиктован данью уважения к местным традициям. Ольга Сорокина отмечает: «В Дубае я могу прийти на встречу в традиционном платье, покрыв голову платком — и это станет для меня не компромиссом, а формой уважения и благодарности к культуре, с которой я взаимодействую». Местные нормы часто диктуют и выбор силуэтов: «На Востоке приветствуются более закрытая одежда и более свободный крой, чем те, к которым привыкли европейцы. Традиционный строгий офисный стиль — деловые костюмы и обязательные колготки — встречается гораздо реже и зачастую только на переговорах самого высокого уровня. Причем, если речь идет о встречах и мероприятиях с участием представителей местного бизнеса или властных структур, длинное свободное платье на женщине будет смотреться гораздо уместнее, чем строгий костюм, особенно брючный»,— говорит Дарья Невская.
Кожаные балетки, Doucal’s
Фото: Doucal's
Главное, в чем сходятся наши собеседницы: внешний вид женщины в их профессии призван усиливать личный бренд, добавляя ему ценности и не отвлекая от сути. В конечном счете побеждает не тот, кто лучше выглядит, а тот, чьи аргументы убедительнее. И женщины блестяще совмещают то и другое.
Если нужно…
- подчеркнуть лидерство
Демонстрируя доминирующую позицию или желая выиграть в «стильной игре» с коллегами, выбирайте насыщенные цвета (например, красный) и крой с четкими линиями — это сигнал уверенности и силы.
- убедить клиента
Для переговоров, где важно добиться решения в свою пользу, необходим безукоризненный деловой стиль и цвета, говорящие о «сильной позиции»,— синий, серый, черный.
- создать доверительную атмосферу
Если ваша задача — наладить контакт и провести переговоры в комфортной обстановке, используйте мягкие оттенки, в частности оттенки коричневого и бежевого в сочетании с голубым. Многослойность, мягкие, слегка небрежные формы добавят уюта и помогут расположить к себе собеседника.
- усилить эффект выступления
Белый цвет, символ чистоты и ясности, уместен в ситуациях, когда нужно подчеркнуть искренность и убедительность — например при защите своей позиции.