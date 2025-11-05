Укрытие открытых каналов завершили на Нижегородской станции аэрации

На Нижегородской станции аэрации завершили укрытие открытых каналов стоков с монтажом четырех воздухоочистных установок. О проделанной работе журналистам рассказал руководитель АО «Теплоэнерго» (в состав компании с октября также вошел «Нижегородский водоканал») Дмитрий Сивохин 5 ноября 2025 года.

Он сообщил, что входной канал — это не единственная причина запаха на станции, но это самое большое зеркало стока, и сейчас его закрыли, установив дополнительные фильтры, чтобы запахи от канала не распространялись в атмосферу. Всего смонтировано 253 погонных метра укрытий, их общая площадь составила 1,5 тыс. кв. м. Аналогичные установки есть в том числе в Москве и Самаре.

Работы провели с августа по октябрь. По словам Дмитрия Сивохина, три месяца для них — достаточно короткий срок. Он отметил, что эти работы выполнили не в рамках реконструкции НСА, а по инвестиционной программе водоканала. Стоимость установки руководитель предприятия пока называть не стал, сказав, что надо дождаться заключения достоверности сметной стоимости, которое ожидается в течение ноября.

Как писал «Ъ-Приволжье», на НСА завершается первый этап модернизации, второй планируют начать в 2026 году. Станцию аэрации жители считают основным источником канализационного запаха в городе.

Ирина Швецова