При атаках 112 БПЛА за сутки в Белгородской области пострадали пять человек

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 112 беспилотников и 19 боеприпасов. В результате ранены пять человек. Повреждения зафиксированы в 22 жилых помещениях и 17 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Октябрьский Белгородского района житель обратился в Октябрьскую районную больницу. У белгородца диагностировали баротравму, его отпустили домой на амбулаторное лечение. В районе повреждены три частных дома и легковой автомобиль. Всего за сутки по муниципалитету выпустили 16 беспилотников.

На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа еще один человек получил ранения при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль. В Валуйской ЦРБ ему оказали помощь, лечение продолжит амбулаторно. В результате атак беспилотников в округе повреждены два частных дома, два легковых автомобиля, грузовик, сельхозпредприятие и ангар. Всего по муниципалитету выпущено 12 БПЛА.

Третий пострадавший выявлен в Волоконовском районе на участке автодороги Волоконовка — Шебекино. Водитель ранен в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль. Ему оказали помощь в Волоконовской ЦРБ, он продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено. За сутки по муниципалитету ударили с помощью четырех дронов.

Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе. В Шебекино вследствие атаки дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина. Его госпитализировали в городскую больницу № 2 облцентра, там оказывают всю необходимую помощь. Также в детскую областную клиническую больницу родители доставили 17-летнего юношу, который почувствовал недомогание после атаки дрона в селе Сурково. Его госпитализировали с диагнозами баротравма и травма уха. В округе получили разрушения два частных дома, квартиры в двух МКД, надворная постройка, три легковых и четыре грузовых автомобиля, два предприятия. За сутки муниципалитет атаковали 38 беспилотников.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один мирный житель погиб, восемь белгородцев были ранены. Для атак по региону применили не менее 126 БПЛА и 27 боеприпасов.

Мария Свиридова