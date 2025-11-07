Свои и чужие

Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» продолжает защищать права приемных семей из Подмосковья. А местные власти упорно пытаются разделить сирот на «своих» и «чужих». Первым — сиротам из подмосковных детских домов и с новых территорий РФ — полагаются социальные доплаты, вторым — из всех остальных регионов — только выплата приемным родителям в 3 тыс. руб., независимо от возраста ребенка и состояния его здоровья. С момента принятия местных законов, существенно ухудшающих положение сирот и приемных родителей, прошло ровно три года. За это время в судах Московской области по инициативе юристов «Соучастия в судьбе» рассмотрено десять дел, и судебная практика внушает оптимизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Супруги Елена и Александр Б., проживающие в Московской области, в сентябре 2022 года приняли под опеку троих сирот из Забайкальского края — братьев Артема, Захара и Ярослава. В январе 2023 года орган опеки и попечительства Московской области заключил с Еленой и Александром договор о приемной семье. Однако ежемесячная доплата каждому из родителей назначена не была. Чиновники мотивировали свой отказ тем, что изначально дети были устроены в семью опекунов в Забайкальском крае, а не в Подмосковье.

— C 6 ноября 2022 года в Московской области был установлен единый размер выплаты приемным родителям — 3 тыс. руб. каждому ежемесячно. Одновременно закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» дополнен статьей 20.15, которая вводит еще и ежемесячную денежную доплату приемным родителям,— напоминает Алексей Головань, руководитель центра «Соучастие в судьбе».— Доплата назначается каждому приемному родителю, зависит от возраста ребенка, группы его здоровья и составляет от 5394 руб. до 19 140 руб.

В конце 2022 года порядок предоставления ежемесячной доплаты был уточнен постановлением правительства Московской области. В нем говорится, что доплата назначается органами опеки и попечительства по месту учета ребенка на территории Московской области автоматически — со дня заключения договора о приемной семье между опекой и приемным родителем.

— Сразу после введения доплаты подмосковное министерство социального развития и его окружные управления начали активно убеждать приемных родителей, что доплата назначается только в случае, если в приемную семью передан сирота, проживавший в Московской области. Очевидно, что это не так, но разъяснить чиновникам, что они трактуют законы слишком вольно, оказалось под силу только судам,— говорит Алексей Головань.

Так получилось и в случае с приемной семьей Елены и Александра. Суд указал, что опека, первоначально установленная над сиротами в другом субъекте РФ, никакого значения для назначения доплаты не имеет. Ведь договор о приемной семье был заключен уже с властями Московской области. Поэтому министерство социального развития области обязано назначить Елене и Александру ежемесячную доплату с даты заключения договора о приемной семье. При этом за задержку денег полагаются еще и проценты согласно постановлению Конституционного суда. Приятно отметить, что суды относятся к попытке дискриминации сирот в Подмосковье последовательно отрицательно.

— В кассационном определении по еще одному похожему делу говорится, что отказы в доплате приемному родителю, взявшему на воспитание ребенка из другого региона, нарушают закон и «носят характер субъективных суждений, выражают собственные умозаключения министерства»,— отмечает Алексей Головань.

Понятно, что с помощью социальных выплат местные власти пытаются стимулировать устройство в семьи прежде всего сирот из подмосковных детских домов. Вот только хорошие намерения почему-то приобретают весьма уродливые формы. Вряд ли кто-то будет всерьез утверждать, что ребенок-сирота из Забайкальского края хуже, чем из Подмосковья, или меньше ест, или меньше нуждается в лечении, образовании и достойном уровне жизни. Но на деле получается именно так. Меры социальной поддержки должны предоставляться на равных условиях, без каких-либо ограничений и исключений. Иначе это будет нарушением общеправового принципа юридического равенства. Суды это понимают, чиновники — пока не все.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда