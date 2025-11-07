Сашу Зимина ждут в Ярославле в ноябре

31 октября на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю шестимесячного Саши Зимина из Курской области («Зачем нужна рука», Инна Кравченко). У мальчика тотальный акушерский паралич правой руки: она висит плетью, Саша может ее только приподнять. Для восстановления максимально возможного объема движений в руке необходимо провести этапную операцию. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 314 280 руб.) собрана. Родители Саши благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саша Зимин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Саша Зимин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 31 октября 13 575 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Дон-ТР», «Нижний Новгород», «Удмуртия», «Кузбасс» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 64 компании исчерпывающе помогли 64 детям, собрано 33 616 090 руб.