Ярослав Мамонько из поселка Верх-Падунского Кемеровской области заболел в июне этого года. Поднялась температура, заболело горло, предположили ангину, а оказался рак крови — острый миелобластный лейкоз. В областной детской больнице мальчику провели первый курс химиотерапии, но нужного результата не достигли. Сейчас его готовят к трансплантации костного мозга в клинике в Санкт-Петербурге. Донора уже нашли. Но чтобы пересадка состоялась, необходимо оплатить его подготовку, забор костного мозга и доставку трансплантата, а также дорогое лекарство против опасных инфекционных осложнений.

Сейчас Ярослав часто спрашивает бабушку: «Что я такого плохого сделал? За что мне это?»

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— Не дождетесь! — выдохнула Татьяна Дмитриевна, бабушка Ярослава, услышав от местного врача страшные слова: «Вашему ребенку осталось недолго…» Вместе с внуком она помчалась в Новокузнецк. «Он будет жить, будет…» — повторяла про себя как молитву, пока ехали в машине скорой.

Рак крови свалился на мальчика как кирпич на голову. До болезни Ярослав жил у бабушки с дедушкой в небольшом поселке под Кемерово. Мама Юля родила его рано, в 18 лет, ей надо было учиться. После учебы сразу пошла работать, потому что отец ребенка не помогал.

А Татьяна Дмитриевна ради внука ушла с работы, хотя акушерка она была в поселке знаменитая — пять родов приняла на дому, а одного ребенка прямо в машине скорой, пока роженицу везли в роддом. Ярослав в детстве так и называл бабушку: «мама» или «мама Таня». А Юлю, когда приезжал в город на праздники и выходные,—«баба».

Ярослав почти не говорил до пяти лет, вспоминает «мама Таня», которая водила его к логопеду и делала массаж шеи, как учили на медицинских курсах. Мальчик до сих пор иногда путает окончания, учеба ему дается нелегко, но он справляется.

Зато огород вскопать, дров наколоть, расчистить дорогу от снега или что-то из техники починить — всегда пожалуйста. Лепить пельмени с бабушкой, готовить сладкие вафли для школьных посиделок — любимые развлечения.

В начале июня у Ярослава поднялась температура и заболело горло. «Ангина»,— отмахнулся врач в местной больнице и назначил антибиотики. Температура спала, горло болеть перестало.

Однако ровно через месяц все повторилось. Бабушка почувствовала неладное. «Возьмите анализ крови!» — требовала она у врача. И оказалось, не зря.

Примчавшейся маме врач сказал коротко: «У вашего сына рак крови». Пока Юля рыдала, бабушка разговаривала с врачами, собирала справки, созванивалась с разными клиниками…

Первый курс химиотерапии в новокузнецкой больнице не дал результата. «Лечение будет долгим, но мы обязательно справимся»,— подбадривала внука «мама Таня».

Консилиум врачей решил: Ярославу нужна срочная трансплантация костного мозга. Но только после достижения ремиссии. Пересадку согласились провести в Санкт-Петербурге, в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Петрова.

— Ярика госпитализировали сюда в начале сентября,— вспоминает Татьяна Дмитриевна.— Здесь ему провели второй курс химиотерапии, а сейчас идет третий. Врач говорит, что подходящего донора уже нашли.

Когда Ярослав чувствует себя хорошо и нет дождя, они с бабушкой идут кормить уток к больничному пруду. Увидев его, утки стремительно плывут к берегу. «Прямо как у нас в деревне»,— радуется мальчик.

Он очень скучает по дому и родным. А еще по мопеду, который подарили ему бабушка с дедушкой. Весной Ярослав устроил мопеду техосмотр: разобрал, почистил и собрал обратно. А вот покататься так и не успел — все из-за болезни.

Сейчас Ярослав часто спрашивает бабушку: «Что я такого плохого сделал? За что мне это?» «Мама Таня» лишь качает головой: «Надо просто через это пройти».

Один хороший человек уже нашелся — это донор. После выздоровления Ярослав мечтает с ним подружиться и покатать на мопеде. «Интересно, это он или она?» — гадает мальчик.

Но одного хорошего человека для спасения Ярослава мало. Нужно, чтобы другие хорошие люди помогли подготовить донора, взять у него клетки костного мозга и доставить их в клинику, так как государство это не оплачивает. А еще Ярославу необходимо дорогое лекарство, чтобы защитить организм, ослабленный после трансплантации, от инфекций.

— Я знаю, кем хочу быть,— заявил недавно мальчик,— донором! А донор должен быть здоровым.

Для спасения Ярослава Мамонько не хватает 905 546 руб. Заведующая детским гематологическим отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У Ярослава острый лимфобластный лейкоз, мальчик проходит высокодозную химиотерапию, но сохраняется высокий риск рецидива. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Ярославу необходима трансплантация костного мозга. Родные мальчика в качестве доноров не подошли, пересадку проведут от неродственного донора. Подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Для предотвращения опасных инфекционных осложнений после трансплантации Ярославу требуется лекарственный препарат креземба, которого нет в отделении». Стоимость подготовки донора, забора костного мозга, доставки трансплантата и лекарства 2 541 546 руб. Александр Иванович Соболь внес 600 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 905 546 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ярослава Мамонько, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ярослава — Юлии Сергеевны Оленевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Санкт-Петербург