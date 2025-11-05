Сделка ЛУКОЙЛ и Gunvor не предусматривает обратного выкупа активов

Сделка по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) трейдеру Gunvor не предусматривает обратного выкупа. Об этом сообщил глава Gunvor Торбьорн Торнквист на конференции ADIPEC в Абу-Даби, передает Reuters.

Глава Gunvor Торбьорн Торнквист

Фото: Kaylee Greenlee / Reuters

Фото: Kaylee Greenlee / Reuters

«Безусловно, нет», - сказал господин Торнквист, отвечая на вопрос агентства о наличии в соглашении пункта о выкупе.

По данным Bloomberg, Gunvor уже обсуждает планируемую покупку с регулирующими органами.

30 октября ЛУКОЙЛ объявил о предложении Gunvor купить LUKOIL International GmbH с активами стоимостью более 19 млрд евро, включая трейдера Litasco, НПЗ и проекты по добыче в десятке стран. Российская компания заявила о намерении продать иностранный бизнес из-за блокирующих санкций США. ЛУКОЙЛ и шесть дочерних предприятий компании, а также «Роснефть» и ее структуры были включены в SDN List 22 октября.

