Экономиста райадминистрации Хакасии обвиняют в хищении соцвыплат на 28 млн руб.

В Хакасии в отношении бывшего экономиста Централизованной бухгалтерии администрации Боградского района и жительницы Абакана возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с соцвыплатами. Об этом сообщает СУ СКР региона. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что речь идет о сотруднице администрации Зое Неустроевой.

По версии следствия, с 2018-го по 2025 год экономист направляла в минобразования республики ложные данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Боградского района. На основе этих данных администрация каждый месяц получала деньги из бюджета.

Полученные средства, считают правоохранители, фигурантки дела присваивали себе. Суммарный ущерб составил более 28 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце октября правоохранители задержали бывшего руководителя расчетной группы централизованной бухгалтерии администрации Орджоникидзевского района республики Оксану Удину. По данным следствия, она по аналогичной схеме с 2020-го по 2025 год похитила более 14 млн руб.

Алекснадра Стрелкова