Бухгалтер районной администрации Хакасии подозревается в хищении соцвыплат

В отношении бывшего руководителя расчетной группы централизованной бухгалтерии администрации Орджоникидзевского района Хакасии возбуждено уголовное дело о мошенничестве с соцвыплатами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона. Источник «Ъ-Сибирь» уточнил, что речь идет об Оксане Удиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2020-го по 2025 год фигурантка дела направляла в республиканское министерство образования и науки Хакасии ложные сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Орджоникидзевского района. На основании этих данных администрация каждый месяц получала завышенные пособия для детей, которые бухгалтер присваивала себе, считают правоохранители.

Суммарный ущерб следствием оценивается более чем в 14 млн руб.

Александра Стрелкова