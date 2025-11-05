Шойгу: западные цифровые технологии ведут к порабощению

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о наличии нерешенных вопросов и серьезных угроз в сфере информационной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Технические решения, предлагаемые странами Запада, изначально предполагают доступ к данным без уведомления конечных пользователей, их внедрение ведет к цифровому порабощению и потере независимости в критически важных сферах государственного управления»,— заявил он на XIII встрече секретарей советов безопасности стран—участниц Содружества независимых государств (СНГ) в Москве.

Сергей Шойгу призвал участников мероприятия «к более плотной координации действий в сфере обеспечения информационной безопасности и информационного суверенитета наших стран». По его словам, нужно «максимально внимательно относиться к любым предложениям по модернизации цифровой инфраструктуры, строительству дата-центров, развитию сетей связи и технологий обмена информацией».

В ходе встречи в Москве секретари советов безопасности обсуждают вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ и возможные совместные меры реагирования.

Как ранее сообщал «Ъ», экспорт российского программного обеспечения показывает восстановление после резкого спада в 2022 году. Его объем вырос с $5,5 млрд в 2023 году до $5,9 млрд в 2024-м, а в 2025-м может достичь $6,5 млрд, в основном благодаря переориентации поставок с западных рынков на страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Восток (https://www.kommersant.ru/doc/8058208).

Елена Черненко