Кремль не получил разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

Российские власти не получили разъяснений заявлений президента США Дональда Трампа о планах возобновить ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, появилась ли у Москвы «ясность в отношении того, что именно США собираются испытывать», представитель Кремля ответил отрицательно.

Дональд Трамп настаивает, что Россия и Китай втайне проводят ядерные испытания и США не должны от них отставать. МИД РФ подчеркивал, что Россия придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соблюдений условий которого контролирует Международная система мониторинга.

Лусине Баласян