В Москве простились с экс-главредом «Известий» Иваном Лаптевым

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с бывшим главным редактором газеты «Известия» Иваном Лаптевым. Траурные венки на церемонию прислали Минцифры, коллектив МИЦ «Известия» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главред «Известий» Иван Лаптев

Фото: Инякин Ю. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Бывший главред «Известий» Иван Лаптев

Фото: Инякин Ю. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Иван Дмитриевич очень много сделал для того, чтобы события 1991 года были как можно более мирными и спокойными. И уже работая на посту председателя Госкомитета по печати, проявлял мудрость, умение вести сложнейший корабль переустановления практики работы российских СМИ, определение того, что можно и нельзя в отсутствии цензуры»,— сказал на церемонии полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев (цитата по ТАСС).

Военный эксперт Виктор Литовкин, работавший в «Известиях» в 90-е годы, назвал господина Лаптева «потрясающим главным редактором». «При нем газета начинала становиться лучшей газетой нашей страны. Самый большой тираж при нем был. Самые интересные материалы были, откровенные, открытые. Не боялись никого критиковать, поднимать острейшие вопросы»,— сказал он журналистам на церемонии (цитата по «Известиям»).

Иван Лаптев умер 2 ноября в возрасте 91 года. Пост главного редактора газеты он занимал с 1984 по 1990 год. Карьеру журналиста начал в 1964 году. Работал в «Советской России», «Правде», журнале «Коммунист». В 1990-1991 годах был председателем Совета Союза Верховного Совета СССР. Был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.

Полина Мотызлевская