Российская армия заняла 24 здания в Гнатовке и Роге под Красноармейском

Вооруженные силы России за прошедшие сутки взяли под контроль 24 здания в населенных пунктах Гнатовка и Рог в ДНР. Продолжается зачистка, заявили в Минобороны РФ. Села расположены вблизи Красноармейска (Покровск).

Также сообщается, что российские военнослужащие отразили за сутки 12 контратак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска. «Не допустили прорыва противника из кольца окружения»,— следует из сводки военного ведомства.

4 ноября Минобороны отчитывалось о взятии под контроль 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР. Последними занятыми в республике населенными пунктами стали Дроновка и Проминь.