Фондовые рынки падают из-за боязни пузыря на рынке ИИ

Фондовые индексы США и Азии падают из-за опасений инвесторов, что нынешние оценки стоимости компаний в сфере искусственного интеллекта могут быть чрезмерно завышены и этот пузырь может вскоре лопнуть.

Триггером к падению фондовых рынков стали предупреждения, выпущенные Morgan Stanley и Goldman Sachs. Так, высокотехнологичный индекс NASDAQ просел за день на 486 пунктов (–2,04%), а S&P 500 — на 80,4 пункта (–1,17%). Для обоих индексов это было крупнейшее падение с 10 октября.

Уолл-стрит потянул за собой вниз азиатские рынки. Японский Nikkei к перерыву в торговой сессии терял больше 4%, а южнокорейский Kospi — 4,6%. Позднее оба частично отыграли утреннее падение, и сейчас их котировки на 2,5% и 2,85% ниже уровня закрытия торгов вторника. В Гонконге индекс Hang Seng Tech в ходе торгов падал на 2,9%, а Shanghai Composite — на 1,35%.

В прошлом месяце о возможном пузыре на фондовом рынке, связанном с сектором ИИ, предупреждал и глава JPMorgan Chase Джейми Саймон. Тогда же во многих деловых СМИ появились предположения о том, что рынок ИИ может быть перегрет, а некоторые аналитики начали сравнивать нынешнюю ситуацию на рынках с «высокотехнологичным пузырем» конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Кирилл Сарханянц