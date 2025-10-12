Аналитики спорят о возможном перегреве рынка ИИ и образовании «пузыря»

В конце минувшей недели во многих деловых СМИ появились предположения о том, что рынок ИИ может быть перегрет, а некоторые аналитики начали сравнивать его с «высокотехнологичным пузырем» конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Разговоры об «ИИ-пузыре» усилились после того, как на прошлой неделе стало известно, что разработчик ChatGPT, компания OpenAI, заключила в этом году сделки на сумму около $1 трлн. По мнению Жюльена Гаррана, аналитика компании MacroStrategy Partnership, «ИИ-пузырь теперь в 17 раз превышает печально известный пузырь доткомов и в 4 раза больше, чем ипотечный пузырь 2008 года». По словам экономиста Дэвида Хендерсона, «в случае с высокотехнологичным пузырем экономической катастрофы удалось избежать, поскольку влияние ажиотажа фондового рынка на США было тогда не очень большим. К сожалению, это не относится к инвестициям в ИИ, которые теперь составляют значительную часть нашего экономического роста после многих лет безудержного хайпа».

Впрочем, другие аналитики не склонны сравнивать нынешние события на рынке ИИ с высокотехнологичным бумом конца 1990-х годов. Они заявляют, что «корпоративный спрос на инструменты ИИ реален и растет, а разработка ИИ финансируется за счет наличных средств из балансов технологических компаний, а не рискованных долговых обязательств». Кроме того, по их мнению, акции работающих с ИИ компаний не так быстро растут и достигли не столь «экстремальных высот, как это было во время краха доткомов в 2000 году». Исходя из этого, аналитики полагают, что, «даже если бы крах ИИ действительно произошел, последствия не приведут к рецессии в США».

Евгений Хвостик