Суд взыскал с челябинского МУП «ЧКТС» 275 млн рублей за утечки на теплосетях

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил еще два иска АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания — Челябинск» (УСТЭК) к муниципальному унитарному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС») о взыскании задолженности за потери тепловой энергии из-за аварий. Общая сумма, которую ответчик должен заплатить истцу, превысила 275 млн руб. Решения суд принял в конце прошлой недели.

Единая теплоснабжающая организация на бОльшей территории Челябинска — УСТЭК направил заявления в суд в марте этого года. Изначально сумма требований составляла 83,7 млн и 178,8 млн руб. соответственно. В ходе рассмотрения дел УСТЭК увеличил размер взыскания до 88,4 и 217,5 млн руб. Это задолженность за фактические потери тепловой энергии и теплоносителя в сентябре и октябре 2024 года соответственно, происходившие из-за аварий на сетях муниципального предприятия.

Представители ЧКТС признали основную задолженность, но возражали против взыскания неустойки. В результате суд удовлетворил иски УСТЭК частично, снизив сумму взыскания до 74,2 млн и 201 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, летом арбитражный суд региона взыскал с МУП «ЧКТ» в пользу УСТЭК 432 млн руб. задолженности за утечки теплоэнергии из-за ненадлежащего состояния сетей с декабря 2023 года по октябрь 2024-го.

С 1 ноября 2024 года тепловые сети, принадлежащие МУП «ЧКТС», обслуживает «УСТЭК-Челябинск» по договору аренды.