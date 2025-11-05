Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин забросил первую шайбу в НХЛ

Форвард «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче против «Монреаль Канадиенс». Нападающий отличился на 51-й минуте матча, переведя игру в овертайм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин (под номером 29)

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters Форвард «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин (под номером 29)

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась победой «Филадельфии» в серии буллитов со счетом 5:4. Помимо Гребенкина в составе «Флайерс» голы забили Кэм Йорк и Бобби Бринк, на счету которого две шайбы. Победный буллит реализовал Тревор Зеграс. У «Монреаля» дубль сделал Кирби Дак; по шайбе забросили Ник Сузуки и Иван Демидов, который также отличился результативной передачей.

В прошлом сезоне Никита Гребенкин провел семь матчей за «Торонто Мейпл Лифс», не записав в свой актив результативных действий. В марте он был обменян в «Филадельфию». В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ форвард принял участие в девяти матчах, отличившись двумя результативными передачами. До перехода в НХЛ он выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.

«Монреаль», набравший 19 очков в 13 матчах, возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. «Филадельфия» с 15 очками по итогам 13 встреч занимает четвертое место в дивизионе Метрополитен.

Таисия Орлова