ФСБ: задержанный за госизмену москвич собирался уехать из России

Задержанный по уголовному делу о госизмене житель Москвы на допросе заявил, что собирался покинуть страну. Перед камерой он сказал, что «познакомился с гражданкой», которая пообещала помочь с легализацией за границей. Видео допроса распространил Центр общественных связей ФСБ.

По словам подозреваемого, ему предложили фотографировать объекты военно-промышленного комплекса и передавать данные об оппозиционно настроенных россиянах.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, он арестован.