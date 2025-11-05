ФСБ задержала москвича по подозрению в сотрудничестве со спецслужбой страны НАТО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы. Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбой одной из стран НАТО и передаче сведений о россиянах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, речь идет о передаче анкетных данных только «оппозиционно настроенных» граждан России. Как уточнили в ФСБ, эти сведения необходимы спецслужбе страны НАТО для дальнейшего склонения к сотрудничеству.

Возбуждено уголовное дело о госизмене при оказании иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК). Подозреваемый взят под стражу. По указанной статье ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.