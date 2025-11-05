В Петербурге гостиницы обгонят апартаменты по вводу классифицированных номеров

В текущем году в Санкт-Петербурге впервые с 2018 года объем ввода гостиничных номеров может превысить количество новых классифицированных сервисных апартаментов. Такими данными поделилась с «Ъ Северо-Запад» консалтинговая компания Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценкам экспертов компании, из 4,1 тыс. апартаментов, планируемых к вводу в 2025 году, обязательную гостиничную классификацию пройдут лишь 15-20% (около 700 номеров). При этом ожидается, что будет введено 1,2 тыс. новых гостиничных номеров. С начала года уже открыто четыре апарт-отеля на 2,2 тыс. юнитов, из которых классификацию прошли 363 номера — в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

До конца года в городе планируется ввод 10 новых апарт-отелей общей мощностью 1,9 тыс. юнитов, включая такие проекты, как «Well Московский» (552 юнита), «Avenue Apart на Дыбенко» (374 юнита) и «Life Apart Октябрьская» (203 юнита). В гостиничном сегменте после открытия Svet на проспекте Просвещения (802 номера) ожидается запуск еще двух объектов — бывшего отеля Mercure и «Лахта Тауэрс» суммарно на 382 номера.

На этом фоне аналитики отмечают замедление темпов роста ключевых показателей гостиничного рынка Северной столицы. За девять месяцев 2025 года средний дневной тариф (ADR) в апарт-отелях вырос на 11,7% до 3,5 тыс. рублей в сутки, а доходность на номер (RevPAR) увеличилась на 4,2% до 2,7 тыс. рублей в сутки.

Общий показатель загрузки сервисных апартаментов за девять месяцев 2025 года составил 75,4%, что на 5,8 п.п. ниже прошлогоднего значения. Средний ADR и RevPAR в гостиничном секторе за тот же период увеличились на 14-19%, тогда как в 2024 году ключевые показатели гостиниц прибавили 40-41%, а сегмент апарт-отелей показывал прирост в 15-23%.

Артемий Чулков