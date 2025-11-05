БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области

В Ярославской области в результате атаки БПЛА 5 ноября незначительные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры — нефтеперегонные станции. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Станции были атакованы в двух муниципальных округах региона. «По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время последствия локализованы»,— сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что режим беспилотной опасности был введен в области в 07:31 5 ноября. В 11:17 был объявлен отбой тревоги. Также ограничения вводились в аэропорту Туношна.

Антон Голицын