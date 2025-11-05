В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность, сообщили в министерстве региональной безопасности региона в 07:31.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если вы в помещении, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах»,— сообщили в министерстве.

Губернатор Михаил Евраев добавил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников. «При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Об отбое сигнала «Беспилотная опасность» власти сообщат дополнительно. Практически одновременно введен запрет на полеты воздушных судов в аэропорту Туношна. Сообщение представителя Росавиации об этом появилось в 07:30.

Антон Голицын