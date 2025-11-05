Две экономические зоны из Татарстана получат льготное кредитование

В России разработали программу поддержки для малых и средних предприятий моногородов, в которую вошли две особые экономические зоны (ОЭЗ) из Татарстана — «Иннополис» и «Алабуга». Об этом сообщает «Ъ».

Всего в список вошли 26 муниципальных образований и 27 особых экономических зон. Резиденты ОЭЗ смогут подать заявку на инвестиционный кредит до 200 млн руб. по ставке 10% на пять лет.

Среди регионов ПФО в программу также попали ОЭЗ «Тольятти», «Кулибин» (Нижегородская область), «Ульяновск», «Система» (Мордовия), «Оренбуржье», «Новочебоксарск», «Алга» (Башкортостан) и «Пермь».

Для бизнеса моногородов, реализующего инвестиционные проекты, предусмотрена ставка 6% годовых на срок до пяти лет на сумму до 200 млн рублей. Среди моногородов, которые получат льготные кредиты, оказались Александровск (Пермский край) и поселок Красная Поляна (Кировская область).

Анна Кайдалова